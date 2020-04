Coronavirus : La SPA de Montpellier lance un appel à dons

Comme tous les refuges , la SPA de Montpellier a dû fermer ses portes, depuis la mise en place du confinement pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Actuellement il y a 200 animaux au refuge de Villeneuve-les-Maguelone , chiens et chats, et une cinquantaine qui ont pu être placés en famille d'accueil.

"Une personne est venue abandonner son chien parce qu'elle avait peur qu'il lui transmette le covid-19" Annie Benezech, la directrice de la SPA.

"Heureusement il y a peu d'abandon, mais la fourrière nous amène des animaux, des chiens trouvés sur la voie publique,"raconte Annie benezech, la directrice de la SPA de Montpellier, mais le refuge n'est pas saturé.

"_On a dû mettre 8 salariés en chômage partiel,ajoute-t-elle, on est 11 au total à se relayer 7 jours sur 7 pour nettoyer les cages, sortir les chiens, on a la chance d'être dans la garrigue , et aussi les nourrir."_

2 tonnes de croquettes par mois

A cause du confinement , il n'y a pas d'adoption et pas de rentrée d'argent, même si ce n'est pas ce qui permet de faire tourner la SPA, c'est de la trésorerie et qui manque aujourd'hui, notamment pour l'achat de nourriture, jusqu'à deux tonnes de croquettes par mois.

La SPA lance donc un appel à dons ,"même un ou deux euros " dit Annie Benezech, on en a besoin et on en aura encore plus besoin pour passer cette période difficile, surtout si le confinement dure."