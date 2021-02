Coronavirus : la Suisse assouplit ses restrictions à partir de lundi

Dès ce lundi 1er mars, les Suisses pourront de nouveau flâner dans les musées ou faire un peu de shopping. Le Conseil Fédéral a décidé d’un assouplissement des restrictions, face à la baisse des nouvelles contaminations au coronavirus.

Ce qui rouvre ce lundi 1er mars

Durement touchée par la seconde vague du covid, la Suisse avait été contrainte de prendre des restrictions drastiques fin décembre (fermeture des cafés, restaurants, établissements culturels, de sport et loisirs) puis à la mi-janvier (fermeture des commerces non-essentiels et restrictions d'entrée sur le territoire).

Ce 1er mars, les commerces, musées et salles de lecture des bibliothèques sont autorisés à rouvrir, avec une jauge d’accès. Les installations sportives et de loisir en extérieur peuvent également recommencer à accueillir du public, de même que les jardins botaniques et les zoos. Les rencontres familiales et entre amis sont réautorisées, dans une limite de 15 personnes (contre 5 actuellement).

Les moins de 20 ans bénéficient aussi d’exceptions dans le sport et la culture. Ils peuvent entre autres participer à des compétitions sportives et chanter dans des chœurs. Les compétitions adulte et les manifestations restent en revanche interdites.

Vers un nouvel assouplissement le 22 mars ?

Si la situation continue à s’améliorer, d’autres restrictions pourraient disparaitre en Suisse : reprise des activités sportives en intérieur, réouverture des restaurants et retour de l'enseignement en présentiel dans les hautes écoles. Mais ce sera si et seulement si certains critères sont respectés, comme un taux d’incidence stable et qui ne dépasse pas celui au 1er mars, ou s'il y a moins de 250 personnes en réanimation pour covid par exemple.

La situation épidémiologique reste "fragile", selon le gouvernement, avec les variants, plus contagieux, qui se propagent. La Suisse dénombre jusqu'à présent plus de 9.200 décès. Quelque 173.000 personnes ont déjà reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus en Suisse, qui, comme d'autres pays, a connu des problèmes de livraisons.