Coronavirus : la vaccination va s'accélérer la semaine prochaine en Savoie et Haute-Savoie

La stratégie de vaccination va franchir un nouveau cap la semaine prochaine en Savoie et Haute-Savoie. Plusieurs centres vont ouvrir dont deux "vaccinodromes" à Savoie-Expo à Chambéry et Rochexpo à la Roche-sur-Foron. Ce vendredi 2 avril, 398 personnes sont hospitalisées sur les deux départements, dont 60 en réanimation.

Vingt-deux centres en Haute-Savoie dont un vaccinodrome

Il y avait déjà 14 centres de vaccination en Haute-Savoie. Sept nouveaux viennent s'ajouter à la liste à Annecy, La Balme-de-Sillingy, Faverges, Saint-Julien, Samoëns et Thônes. Selon les villes, ils ouvrent d'ici le 12 avril maximum.

Surtout, un "vaccinodrome" va être mis en place à La Roche-Sur-Foron, au Parc des Expositions Rochexpo, dès mercredi 7 avril. Il sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 19h. La vaccination possible uniquement sur rendez-vous, via doctolib, est ouverte aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux professionnels de santé, aux personnes vulnérables et à très haut risque de formes graves, ainsi qu'aux personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent des comorbidités et aux aides à domicile au service de personnes handicapées.

La carte des centres de vaccination en Haute-Savoie © Radio France - Richard Vivion

Trois nouveaux sites en Savoie

En Savoie également, les lieux de vaccination se réorganisent et déménagent. Trois grands sites ouvriront mardi 6 avril à Chambéry (Savoie Expo), Albertville (salle de la Pierre du Roy) et Aix-les-Bains (centre des congrès). La vaccination se fait sur rendez-vous et est ouverte aux personnes âgées de 70 ans et plus, aux professionnels de santé et aux personnes âgées de plus de 50 ans qui présentent des comorbidités.