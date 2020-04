Coronavirus : la vente aux enchères "Un cœur 1 maillot" des sportifs de la région commencera le 24 avril

C’est officiel la vente aux enchères des maillots et autres objets des sportifs professionnels de la Région Centre-Val de Loire débutera le 24 avril pour récolter des fonds pour le CHR d’Orléans et l’association Les Mains tendues.

La vente aux enchères "Un cœur 1 maillot" lancée il y a 15 jours par Martial Desbordes, orléanais et recruteur pour le club de foot du FC Nantes, avec l'aide du gardien de l'US Orléans, Thomas Renault, sera officiellement ouverte en ligne le 24 avril.

Une vente aux enchères ouverte le 24 avril

C'est le rappeur Orléanais Vegedream, compositeur du morceau de la Coupe du monde 2018 "Ramenez la coupe à la maison", qui a annoncé l'ouverture officielle de la vente aux enchères sur la page Facebook "Un cœur 1 maillot". La vente aux enchères débutera donc le 24 avril sur une plate-forme en ligne, d'après Thomas Renault, et les gens pourront faire monter les enchères pendant 15 jours. Le but : vendre les maillots et autres objets des sportifs nés ou passés dans la région Centre-Val-de-Loire pour récolter de l'argent pour le CHR d'Orléans et pour l'association Les Mains Tendues.

Mobilisation du milieu du foot...

En l'espace de quelques jours, la liste de footballeurs professionnels nés ou passés par la région Centre-Val-de-Loire acceptant de participer à la vente n'a cessé de s’allonger. Parmi eux : Olivier Giroud, attaquant au Chelsea FC et passé par Tours, propose trois pères de crampons. L'ancien joueur et entraîneur orléanais Jacky Lemée cède son maillot de la finale de la coupe de France 1980. Mohamed Larbi ou encore Gilles Sunu promettent également de donner un maillot. Valère Germain et son père Bruno Germain, participent aussi.

Ce don pour une association locale et pour l'hôpital d'Orléans a d'autant plus de sens que je suis originaire de là.

Et pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille, originaire d'Orléans, Valère Germain, cette vente aux enchères a un sens personnel : "je viens de la région, et tous les ans en décembre et en juin je reviens voir la famille de mon père. Ce don pour une association locale et pour l'hôpital d'Orléans a d'autant plus de sens que je suis originaire de là."

...mais aussi des autres sports

Et si le milieu du foot s'est rapidement mobilisé, d'autres sports sont également représentés dans cette vente aux enchères. L’handballeuse du Fleury Loiret Handball Club et championne du monde avec l'équipe de France Alexandra Lacrabère a répondu présente à l'appel. Le basketteur de NBA Sekou Oumar Doumbouya ou encore la double championne du monde de jujitsu Séverine Nebie ont également promis de donner leur maillot…

Au total, 102 sportifs ont accepté de participer à la vente aux enchères, permettant de récolter plus de 100 objets.