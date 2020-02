Coronavirus : la venue de 3.000 supporters italiens à Lyon pour un match de foot fait polémique

Près de 3.000 supporters italiens sont attendus à Lyon ce mercredi pour le 8e de finale de Ligue des Champions entre l'OL et la Juventus alors que le nouveau coronavirus suscite des inquiétudes en France et en Italie où l'épidémie progresse. Les autorités n'ont pris aucune mesure pour ce match.

Alors que l’Italie est le pays d’Europe le plus touché par le Coronavirus et qu'un premier Français est mort dans la nuit dans l'Hexagone de cette épidémie venue de Chine, aucune mesure n'a été prise pour ce match.

Des élus en appellent au principe de précaution

Les maires (LR) de Meyzieu et Décines-Charpieu ont demandé mardi aux autorités d'interdire la venue de près de 3.000 supporters de la Juve, "au nom du principe de précaution mais aussi de la prévention à tout trouble à l'ordre public".

Les édiles Christophe Quiniou et Laurence Fautra, qui ont déjà exprimé leurs réserves "les plus fermes" à la préfecture et à l'Agence régionale de santé, estiment que ce match "fait naître des craintes, légitimes" chez leurs administrés, "immédiatement concernés par l'accueil et les flux de supporters".

"Aucune restriction particulière"

Ces derniers jours, des mesures ont dû être prises de l'autre côté des Alpes ces derniers jours notamment dans le monde du sport pour éviter la propagation du coronavirus avec des matches à huis-clos dès jeudi en Ligue Europa avec Inter Milan-Ludogorets puis ce week-end dans le championnat italien en Serie A.

De son côté, la Juventus assure qu'"aucune restriction particulière n'est prévue pour les tifosi bianconeri" et que ses fans pourront assister "sans problème" à la rencontre, alors qu'elle jouera à huis clos son prochain match de Championnat d'Italie à domicile, dimanche contre l'Inter, pour éviter tout risque de propagation.

A Lyon, le président de l'OL Jean-Michel Aulas s'est aussi voulu rassurant, appelant à "ne pas créer d'angoisses supplémentaires". Pour l'instant "il n'y a pas de mesure de restriction, (...) les supporteurs italiens seront dans un espace qui n'est pas en contact avec les autres spectateurs", a-t-il souligné.

Après une réunion avec ses collègues européens à Rome, le ministre de la Santé Olivier Véran a de nouveau estimé qu'"il n'y a pas lieu d'annuler a priori des grands événements publics qu'ils soient de nature sportive ou culturelle", tout en s'accordant sur le fait "de regarder chaque situation au cas par cas". Et d'ajouter : "La région du Piémont n'est pas considérée comme une région à risque par la France donc il n'y a pas lieu d'annuler".

Les reports de matches ou huis clos sont habituellement décidés par les instances sportives en concertation avec les autorités, les diffuseurs et les clubs.