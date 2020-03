Coronavirus : "La vie continue" dit le préfet de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne était dans les studios de France Bleu Périgord ce vendredi 13 mars pour répondre, en direct, à vos questions après les mesures annoncées ce jeudi sur France Bleu et à la télé par Emmanuel Macron.

Il faut que l'on soit responsable, il faut que l'on soit attentif mais il ne faut pas tout arrêter" Frédéric Périssat

"Pourquoi les enfants doivent-ils rester à la maison ?"

Cette mesure annoncée par le président de la République, après avoir consulté le comité scientifique, doit permettre de limiter la propagation du Coronavirus en France. Elle ne concerne que les crèches, écoles, collèges, lycées et université. Le préfet de la Dordogne explique "les premiers retours donnés les scientifiques estiment que les jeunes sont moins touchés par ce virus, non pas qu'ils ne le contractent pas mais ils y sont moins sensibles".

"Les assistantes maternelles peuvent-elles continuer à accueillir les enfants ?"

"Oui, la vie continue" répond le préfet de la Dordogne. Selon Frédéric Périssat, si l'enfant se porte bien et ne présente pas de symptômes de rhume, il peut être confié à l'assistante maternelle. C'est la même chose pour des infirmières à domicile et les aides ménagères.

Si l'enfant est malade et fiévreux, "il faut prendre les mesures nécessaires" explique le préfet de la Dordogne, c'est-à-dire "confiner l'enfant chez ses parents". Cela ne veut pas dire que l'enfant est porteur du Coronavirus mais ce sont des mesures de précautions. Si l'enfant revient d'une région infectée par le Coronavirus où a été en contact avec une personne touchée, il faut appeler le 15 pour un diagnostic.

"Je suis une personne fragile qui travaille, dois-je me mettre en arrêt ?"

Non répond le préfet de la Dordogne sauf si vous présentez des symptômes de rhume avec de la fièvre. Dans ce cas, il faut contacter le 15. Les médecins vont ensuite lister avec vous les symptômes et vous conseiller si un dépistage au Coronavirus est nécessaire ou non.

Il faut adapter ces bons réflexes de prévention"

"Doit-on donner le nom des villes où sont confinés les Périgourdins touchés par le Coronavirus ?"

"Non" répond Frédéric Périssat, "l'excès de transparence ne mènerait qu'à la suspicion et l'inquiétude et à une agitation. Notre priorité c'est d'avoir des personnes confinés avec un minimum de contact avec l'extérieur et qu'on laisse ces gens se soigner, être soignés dans la tranquillité".

"Doit-on maintenir les réunions en Dordogne ?"

"Oui la vie continue" répète le préfet, "ce qui est important c'est que les personnes de plus de 70 ans limitent leurs déplacements car elles sont les plus fragiles". Les réunions peuvent se tenir si les personnes même âgées ou fragiles se "tiennent à distance, ne se serrent pas la main, ne s'embrassent". Tant que les réunions ne dépassent pas les 1.000 personnes, rien n'oblige l'annulation explique Frédéric Périssat.

