Coronavirus : la vie en confinement d'un Manchois en Chine

Alors que la France se confine face à la propagation du coronavirus, à Wuhan, en Chine, on commence à voir le bout du tunnel après près de deux mois coupés du monde, dont plus de la moitié en confinement. Le Manchois Frédéric Briand, cadre de l'entreprise Acome, est resté sur place.

C'est une ville chinoise fermée depuis près de deux mois. Wuhan, onze millions d'habitants, présenté comme l'un des épicentres de l'épidémie de coronavirus. "On en est aujourd'hui au 33e jour de confinement", souligne Frédéric Briand. Le Manchois est le directeur de l'entreprise mortainaise de câbles Acome à Wuhan.

Frédéric Briand : "La reprise sur Wuhan s'annonce dans les jours qui viennent, avec beaucoup de prudence" Copier

Ce jeudi, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré localement. Une première. "La reprise sur Wuhan s'annonce dans les jours qui viennent, avec beaucoup de prudence. Le gouvernement chinois appréhende un retour potentiel du virus", explique l'industriel.

Reprise prudente

Objectif : éviter une rechute. L'activité économique redémarre au "ralenti extrême". Acome a eu l'autorisation de rouvrir l'usine au tout début mars. "On tourne à 17% de l'effectif", précise Frédéric Briand. Jusqu'à ce vendredi, les salariés qui travaillent à l'usine devaient dormir sur place : un camping de fortune a été aménagé dans les salles de réunion. Dès ce samedi, les résidences qui étaient en confinement total rouvrent progressivement leurs portes : "on n'avait pas le droit de sortir du tout, même pour aller faire des courses", confie le directeur.

Frédéric Briand : Confinement à la chinoise et à la française, "un décalage important" Copier

Les voitures restent interdites pour aller au travail. Les transports en commun sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Un système de bus est en train d'être mis en place pour acheminer les salariés à leur travail, avec des conditions strictes (nombre de places limité, une personne tous les deux sièges, etc.)

Aucune sortie, même pour les courses

"Les règles de confinement en Chine sont beaucoup plus strictes qu'en France. On ne peut pas sortir de chez nous même pour aller faire des courses. Toutes les activités étaient arrêtées. Ce qui n'est pas le cas en France. Il y a un décalage important", note Frédéric Briand. Une sortie de crise après 65-70 jours à Wuhan au total. "Si les règles avaient été plus souples, on en aurait encore pour deux mois je pense. Tout se joue sur la durée", ajoute-t-il.

La Chine a mis le paquet pour raccourcir au maximum son confinement, "même si ça reste long". Une cellule de crise est en place entre Acome France et Acome Chine. "La situation va peut-être s'inverser avec le temps. On prépare la baisse d'activité en France, mais la Chine sera présente pour rendre la pareille".