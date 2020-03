Coronavirus : la ville d'Évreux s'adapte pour endiguer l'épidémie

La première mesure s'adresse aux personnels soignants de la Ville et de l'agglomération. Leurs enfants sont accueillis par petits groupes, d'environ 10 personnes, au centre Alfred-de-Musset dans le quartier de la Madeleine à Évreux, dans les crèches Isambard et Madiba à Évreux et à la crèche de Saint-Sébastien-de-Morsent. Dans un communiqué, la Ville fait savoir que "les locaux feront l’objet d’une surveillance sanitaire accrue avec des opérations de nettoyage et de désinfection toutes les deux heures".

Personnes âgées

Un infirmier va renforcer les effectifs de l'EHPAD Azémia. Les personnes qui fréquentent l’accueil de jour vont bénéficier d’un portage de repas à domicile. Le plan canicule est redéployé pour lutter contre l’épidémie. Les personnes âgées qui se seront signalées au 02.32.78.24.71 seront appelées quotidiennement par des agents. Les personnes bénéficiant du service de soins et de soutien à domicile bénéficieront aussi du dispositif Plan canicule adapté. En appelant le même numéro, les personnes âgée isolées pourront bénéficier de la livraison à domicile de leurs médicaments.

Les agents de la voie publique affectés au stationnement (ASVP) sont redéployés pour assurer d’autres services dont le portage de médicaments à domicile. En conséquence, le stationnement automobile devient gratuit à compter de ce lundi à Évreux.

Fermeture des déchetteries

Pour éviter les contacts au sein d’espaces confinés, les maisons de quartier, la serre du jardin botanique ainsi que l’épicerie solidaire sont fermées. Sont également fermées le déchetteries publiques à partir de jeudi 19 mars.

Le ramassage des ordures ménagères et les marchés continuent

Les tournées de ramassages d’ordures ménagères à domicile sont maintenues. Le travail des équipes techniques est adapté avec des pauses pour permettre aux agents de se laver les mains. Seuls les marchés alimentaires continuent leur activité.

La liste complète des mesures est à retrouver sur le site internet de la ville d'Évreux.