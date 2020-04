Coronavirus : la ville d'Héricourt propose un service de portage de courses à domicile

Les personnes fragiles et les plus de 70 ans peuvent être aidées (photo d'illustration).

Un peu partout la solidarité s'organise, en plein confinement. En Haute-Saône, la ville d'Héricourt a mis en place plusieurs mesures pour aider les personnes fragiles et isolées, ainsi qu’un service de garde d'enfants pour le personnel médical. Voici le détail de ces mesures.

Pour les personnes fragiles et de plus de 70 ans

Si vous vous trouvez dans les cas suivants : pas de service d’aide à domicile, pas de service de transport, pas de famille ou amis et que cela vous empêche d’être approvisionné en produits alimentaires, vous pouvez contacter le CCAS au 07.71.92.56.38 de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi, et bénéficier après évaluation de la situation et en cas de nécessité absolue :

Du service de portage de courses à domicile : 1.100 personnes âgées de plus de 70 ans ont reçu un courrier personnel pour les informer de la mise en place de ce service. Ce service s’adresse aux personnes âgées, fragilisées ou isolées de plus de 70 ans. La livraison des courses est assurée les mardis et vendredis.

Pour soutenir le personnel médical

La ville d’Héricourt a mis également en place, sur inscription téléphonique à la mairie, un service de garde pour les enfants du personnel médical. Les enfants scolarisés en classes de maternelles sont accueillis à l’école maternelle Louise Michel (rue des Frères Lumière); les enfants scolarisés en classes primaires sont accueillis au groupe scolaire Eugène Grandjean (Faubourg de Montbéliard).

Pour bénéficier de ce service il est impératif de contacter la mairie d’Héricourt au numéro suivant : 03.84.46.10.88 de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi.

Service minimum de nettoyage

Les services de nettoyage et de propreté qui avaient été suspendus du mardi 17 mars au lundi 30 mars 2020 sont de nouveau opérationnels depuis ce mardi 31 mars. A compter de cette date, un service minimum de propreté sera assuré par la balayeuse sur des axes prioritaires. Le nettoyage en centre ville sera quant à lui assuré par un relèvement quotidien des corbeilles publiques et le passage régulier du glutton (aspirateur du service voirie).

L’ensemble des services de la ville d’Héricourt sont fermés au public. Toutefois un accueil téléphonique est organisé de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi pour répondre aux besoins d’information des habitants : 03.84.46.10.88. L’état civil assure également un service minimum pour les décès.