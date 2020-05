Coronavirus : la ville d'Is-sur-Tille va distribuer des masques à ses habitants

La ville d'Is-sur-Tille va distribuer gratuitement "deux masques en tissu réutilisables, lavables 50 fois" aux habitants de la commune âgés de 18 à 66 ans. La distribution aura lieu samedi 23 mai et dimanche 24 mai prochain de 8h30 à 12h. Pour les récupérer il faudra vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Les masques sont à retirer à quatre endroits de la ville

Quatre points de retrait sont à disposition selon l'initiale de votre nom de naissance, ils se trouvent au quillier, salle de l'Orangerie, gymnase Antole-France et salle des Capucins.

Le message de la ville d'Is-sur-Tille à ses administrés - FaceBook

Les masques ne sont pas obligatoires mais...

Si le port du masque "n'est pas obligatoire" rappelle la commune sur sa page FaceBook, "il est vivement recommandé" et "certains commerces vous le demanderont". Le port d'un masque ne doit par ailleurs pas remettre en cause "l'application des gestes barrières" et le "respect de la distanciation physique" rappelle encore la mairie.