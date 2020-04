Coronavirus : la ville de Beaune propose aux habitants de fabriquer leurs propres masques

La ville de Beaune encourage ses administrés à fabriquer eux mêmes leurs masques. Sur son site internet, on trouve désormais le patron d'un masque barrière à plis. Dans un communiqué, le maire Alain Suguenot (LR) dit vouloir suivre les recommandations de l'Académie de médecine qui préconise le port obligatoire du masque, même "alternatif.

Une mesure responsable selon le maire

"C’est une mesure responsable qui ne doit pas faire concurrence aux besoins de l’Hôpital et des professionnels de santé", précise l'élu dans ce communiqué, ajoutant "qu'il ne s’agit surtout pas d’utiliser les masques dont ils ont le plus besoin." Et en attendant de pouvoir participer financièrement à l'acquisition de masques pour la ville, le maire de Beaune "encourage les habitants à réaliser eux mêmes leurs propres masques pour mieux préparer le déconfinement."

Et de conclure par un appel, "nous appelons également les volontaires qui le peuvent à poursuivre ou engager la confection de ces masques et ceux qui le souhaitent à fournir les matières premières nécessaires (tissus, élastiques, fils de couture)."