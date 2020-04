Coronavirus : la ville de Besançon lance une plate-forme d’entraide sur internet

En ligne depuis ce mercredi, 100 % gratuite, l’interface besancon.soyons-solidaires.fr permet de répondre aux besoins de chacun en favorisant les actions de solidarité par l’apport d’aide matérielle ou morale, le partage d’expérience ou encore une présence qui limitera l’isolement des personnes seules. Elle s’adresse à tout citoyen de plus de 16 ans, structure associative, acteur privé ou public à la recherche d’aide ou ayant des services à proposer.

Comment proposer son aide ?

Rendez-vous sur la page « Je propose mon aide » et présentez-vous : lieu d’intervention, aide proposée. Les informations personnelles ne seront pas publiées, hormis votre prénom. Elles ne seront communiquées que lors d’une acceptation de votre part à une mise en contact.

Comment demander de l’aide ?

Rendez-vous sur la page « J’ai besoin d’aide » et retrouvez l’ensemble des aides proposées, filtrées par localisation et catégorie. Vous pouvez également faire une recherche via une carte interactive de la ville. Entrez en contact avec la personne sélectionnée par mail.

Ce jeudi matin, près de 130 personnes s’étaient déjà inscrites pour proposer leurs services. Ainsi, Jérôme à Battant propose d’imprimer gratuitement des attestations, Régis, de Palente, est partant pour aider vos enfants à distance pour leurs devoirs, Rachid aux Chaprais est disponible pour une aide informatique ou administrative, et Nathalie à Montrapon se propose de faire vos courses de première nécessité, et ce ne sont que quelques exemples!