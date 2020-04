Coronavirus : la ville de Cannes expérimente un logiciel de détection de masques

Depuis la semaine dernière, le jeudi 23 avril, la société d’intelligence artificielle Datakalab compte le nombre de personnes qui portent un masque sur les marchés cannois : Gambetta, Forville et La Bocca. Des caméras reliées à des ordinateurs ont été installées sur les trois marchés de Cannes et permettent ainsi de visualiser le nombre de personnes « masquées ». Les images sont analysées par un logiciel mais elles sont détruites. Rien n’est stocké, ni gardé explique Xavier Fischer, créateur du logiciel. "Le but n'est pas de faire de la répression"insiste Xavier Fischer. "Nous livrons les données à la mairie de Cannes avec un délais d'un quart d'heure ou d'une heure".

La technologie aide la ville de Cannes dans sa lutte contre le coronavirus

Les données récoltées peuvent être utilisées par la ville de Cannes pour ajuster ses actions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Par exemple, si le mercredi, les clients du marché de Forville sont peu nombreux à porter un masque, le lendemain les agents municipaux cannois peuvent aller voir les habitants pour leur rappeler les gestes barrières et les inciter à porter un masque. L'expérimentation lancée il y a moins d’une semaine montre que 74% des Cannois qui fréquentent les 3 marchés de la ville portent un masque.

Surveillance bientôt prévue dans les transports en commun

L’expérimentation lancée sur les marchés de Cannes va également être lancée en fin de semaine dans les bus cannois. Le logiciel mis en place par Datakalab va permettre de mesurer la distance entre les passagers. Une donnée capitale en vue du déconfinement explique Franck Tapiro de la start-up Datakalab. D’autres villes comme Paris ou des centres commerciaux sont intéressés par le logiciel développé par Datakalad pendant la crise sanitaire. Le président de la région Sud, Renaud Muselier s’est également montré très intéressé.