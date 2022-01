Coronavirus : la ville de Chauray se prépare en cas de dégradation de la situation sanitaire

La multiplication des cas de covid et des cas contacts va-t-elle créer une désorganisation ? C'est toute la question de ce mois de janvier. Pour tenter de juguler l'épidémie tout en maintenant l'activité, le gouvernement a mis en place un nouveau protocole depuis ce lundi 3 janvier. L'isolement des malades ayant un schéma vaccinal complet est par exemple ramené à cinq jours après un nouveau test négatif.

A Niort, des cas covid ont entraîné l'annulation de deux tournées de ramassage des déchets ce mercredi. Dans la commune voisine de Chauray, les malades ou les cas contacts sont encore rares chez les agents mais la collectivité se prépare à une éventuelle dégradation de la situation. "Pour l'instant on a suffisamment de marge de manœuvre. On a un certain nombre d'agents qui sont dits volants donc en mesure de remplacer d'autres agents ce qui nous donne de la souplesse. Cependant on sensibilise les parents à cette contrainte-là. On fera le maximum pour maintenir notre fonctionnement", insiste Claude Boisson, le maire de Chauray.

A partir de 20 agents cas contacts, en fonction des services, ça pourrait être gênant

"En ce moment les chefs de service sont effectivement soumis à des contraintes organisationnelles, ils se font des cheveux blancs comme moi", reconnaît Luiguy Toribio, le directeur général des services à la ville de Chauray. Pour l'instant, cinq personnes sont cas contacts ou malades à la mairie de Chauray sur une centaine d'agents. "On est donc dans une situation où on peut continuer à travailler normalement mais on pense qu'à partir de 20 agents cas contacts, en fonction des services, ça pourrait être gênant", détaille-t-il.

C'est le cas dans les écoles mais aussi pour les tout petits. "On a des taux d'encadrement qui sont décidés par l'Etat et on ne peut pas aller en dessous. Aujourd'hui, on a des agents en situation de cas contact. Alors comment on s'organise ? La directrice de la structure ainsi que ses deux adjointes sont les 'mains dans le cambouis'et elles assurent la garde des enfants. Elles le vivent avec joie puisque ça vient de commencer, il ne faudrait pas que la situation s'éternise", dit en souriant le directeur général des services. En dernier recours, la commune pourrait réduire les capacités d'accueil s'il n'y a pas assez de personnels pour encadrer les enfants.