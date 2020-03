Coronavirus : le confinement est dur pour le moral des personnes isolées constate le CCAS de La Flèche

La Flèche, France

La mairie de La Flèche a appelé mardi et mercredi personnes âgées et bénéficiaires du CCAS en cette période de confinement liée au coronavirus. Et deux numéros de téléphone sont disponibles pour demander de l'aide ou proposer un coup de main bénévole à ceux qui en ont besoin.