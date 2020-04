Déconfinement : la ville de Lisieux se prépare et équipera ses habitants de masques

La ville de Lisieux a annoncé ce vendredi qu'elle allait mettre en oeuvre différentes mesures à compter du 11 mai prochain, date du déconfinement en France. La municipalité lexovienne a notamment passé commande pour 60.000 masques qui seront distribués gratuitement à la population.

Gel hydroalcoolique et "kit Covid"

L'ensemble des accueils publics de la ville de Lisieux tiendra à disposition des usagers du gel hydroalcoolique avec matérialisation des mesures de distanciation sociale et application des gestes barrières. Les agents municipaux seront équipés de gel et masques pour garantir leur sécurité sanitaire. Des kits de désinfection équiperont tous les véhicules de la ville.

Un "kit covid" pour les commerçants et artisans sera distribué. Il contient des masques réutilisables et jetables, des gants jetables et de l'information. Les professionnels qui le souhaitent pourront bénéficier d'un soutien logistique de la commune pour l'accueil des clients.

Un masque lavable et réutilisable pour chaque habitant

La municipalité a passé commande de masques homologués en tissu lavable à 60° et réuitilisable 90 fois indique, dans un communiqué, la ville de Lisieux qui compte 26.539 habitants. Chacun recevra ce masque gratuitement. La commune précisera ultérieurement les conditions de distribution.

Par ailleurs, un stock de 60.000 masques a été prévu "pour réapprovisionner les accueils et pouvoir en mettre à disposition dans le cadre des manifestations" indique la ville de Lisieux. Une commande réalisée auprès du conseil régional de Normandie et d'entreprises lexoviennes et françaises.

Lisieux attend les mesures gouvernementales pour les établissements scolaires

Concernant les établissements scolaires, la ville de Lisieux indique qu'elle suivra scrupuleusement les consignes qui seront décidées par le gouvernement.