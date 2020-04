Coronavirus : la ville de Martigues reprend son service de collecte des encombrants

Bonne nouvelle si vous vouliez vous débarrasser d'une vielle caisse, ou d'un vieux frigo à Martigues le service de collecte des encombrants suspendu à cause de l'épidémie de COVID-19 reprend la semaine prochaine. La ville précise bien qu'il s'agit de collecte d'équipements électriques, électroniques, de meubles..Et en aucun cas de végétaux et de déchets de constructions (plaques de plâtre, pot de peinture, cartons, etc ) qui doivent être jetés dans les déchetteries.

Pour les encombrants la semaine prochaine :

Quartiers :

La Couronne, Carro, Saint-Julien, Saint-Pierre, Les Laurons : collecte jeudi 23 et vendredi 24 avril

Jonquières sud, Boudème, Les 2 portes, Lavéra : collecte mercredi 29 et jeudi 30 avril

Ferrières Nord : collecte mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020

Avenue du Président Kennedy : collecte jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020