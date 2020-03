Coronavirus : la ville de Montargis ferme ses écoles, centres de loisirs, gymnases, écoles de musique...

A Montargis, comme dans toutes les communes de France, les écoles, crèches, collèges et lycées sont fermés, à partir de lundi 16 mars. Mais la mairie annonce aussi la fermeture des halte-garderies, de l'école de musique, des centres de loisirs, des maisons des jeunes, équipements sportifs (gymnases, stades...), seront fermés "pour au moins deux semaines minimum".

On demande aux agents municipaux fragiles de rester chez eux"

"Nous avons pris cette décision après une réunion avec 25 chefs de service ce vendredi matin" explique le maire Benoît Digeon. "C'est une sacrée organisation, on ferme notre cuisine centrale qui sert 1000 repas par jours, et on recense parmi les 370 agents municipaux ceux qui vont devoir rester chez eux pour garder les enfants, car on aura pas beaucoup de télétravail. Et on demande à nos personnels vulnérables et à la santé fragile de rester chez eux".

"Il faut prendre des mesures barrières pour empêcher les jeunes, les enfants, qui peuvent être porteurs sains du virus, de cotoyer des anciens. C'est pour ça qu'on ferme tous les endroits de regroupements possibles", poursuit Benoît Digeon.

Dix cas avérés de coronavirus dans le Loiret

Rappelons que le Loiret compte officiellement dix cas avérés de coronavirus, selon l'agence régionale de santé, dont au moins un à Montargis, un enseignant d'une école privée Montessori, originaire de Mulhouse (l'école, qui ne compte que sept élèves, était fermée depuis le 6 mars).