Coronavirus : la ville de Montpellier ouvre un troisième gymnase pour les plus démunis

Après avoir effectué plusieurs rondes avec la police municipale dans la ville, le maire de Montpellier Philippe Saurel a décidé d'ouvrir dès ce jeudi soir un troisième gymnase pour accueillir les populations les plus fragiles et les plus démunies : le gymnase Georges Busnel (rue des Razeteurs) dans le quartier Près d'Arènes.

Deux salles avaient déjà été ouvertes dès le 18 mars : le gymnase Emmanuel Gambardella 4 rue Bourrely, quartier Clémenceau et le gymnase Les Arts, 36 rue de la Cavalerie, quartier des Beaux-Arts, avec la collaboration des équipes de La Croix-Rouge et du Samul Social ou 115.

Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Les équipes mobiles du Samu Social orientent les personnes dans le besoin vers ces centres d'accueil. La Croix-Rouge assure l’accueil du public, L’Avitarelle (association d'insertion) assure la livraison des repas auprès de chaque gymnase. L'entretien et le gardiennage, quant à eux, sont gérés par la Ville de Montpellier. Le dispositif sera amené à évoluer en fonction de la situation.

La ville de Montpellier rappelle que dès ce jeudi soir le couvre-feu commence à 21h et non plus 22h.