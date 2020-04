Coronavirus : la ville de Montpellier renforce son aide aux associations

La Ville et la Métropole de Montpellier ont décidé de soutenir les associations fortement impactées dans leurs activités par la crise du coronavirus en maintenant des subventions identiques à celles de l'an dernier.

La ville de Montpellier renforce son soutien aux associations de la ville et de la métropole de Montpellier qui, aujourd’hui, en raison du confinement lié à l'épidémie de Covid-19, n'assurent plus leurs missions éducatives, sportives, sociales et qui sont donc confrontées à des difficultés financières.

"Je sais tout le travail mené par leurs bénévoles et salariés et je les en remercie. Il devenait nécessaire de les soutenir dans ces moments difficiles pour sauvegarder le lien social constitutif de notre société et renforcer notre solidarité." (Philippe Saurel)

Le maire de Montpellier et président de la Métropole Philippe Saurel annonce des mesures en faveur de ces associations, à commencer par le maintien de toutes les subventions votées lors des premiers conseils de l'année 2020, identiques a celles de l'an dernier. Ces subventions seront versées rapidement.

Un contact dédié est mis en place : 04.67.13.64.87, ainsi qu'une adresse email : subventions-partenariats@montpellier3m.fr