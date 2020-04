Coronavirus : la ville de Nîmes désinfecte ses écoles de fond en comble

Les 83 écoles de Nîmes sont nettoyées et désinfectées depuis jeudi 23 avril en vue de la réouverture des établissements. Une centaine d'agents d'entretien sont mobilisés.

En vue de la réouverture des écoles, le lundi 11 mai, les services d’hygiène de la Ville et une centaine d’agents de deux sociétés prestataires procèdent depuis jeudi 23 avril et jusqu’à ce jeudi 30 avril à un nettoyage très poussé des 83 écoles nîmoises. L’objectif est bien sûr de lutter contre le coronavirus.

Une centaine d'agents d'entretien sont mobilisés - Dominique Marck

Toutes les surfaces désinfectées avec des produits virucides

Un nettoyage des sols très complet mais aussi de toutes les surfaces explique Thierry Léouffre directeur de l’éducation à la ville de Nîmes : "Nous utilisons des produits virucides très puissants et les points de passages des enfants font l’objet d'une attention particulière. Tout ce que qui est poignées de portes, interrupteurs, dossiers de chaises, supports, tables sont frottés à fond".

Thierry Léouffre directeur de l’éducation à la ville de Nîmes Copier

Masques, sur-chaussures et sur-blouses pour les agents d'entretien

Et pour réaliser cette désinfection complète des écoles, les agents d’entretien ont un équipement bien spécifique. Anne-Sylvie Charmasson est responsable du service nettoyage et restauration à la ville de Nîmes : "Elles ont des masques, des sur-blouses et des sur-chaussures ainsi que des gants à usage unique" indique t-elle.

Anne-Sylvie Charmasson est responsable du service nettoyage et restauration à la ville de Nîmes Copier

Les 610 classes de la ville de Nîmes seront toutes équipées d’un distributeur de gels hydro-alcoolique, réservé aux enseignants et personnels scolaires. Les enfants, eux, se laveront les bains au lavabo. Une prérentrée a lieu lundi prochain (4 mai) pour les Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Ces agents font leur retour une semaine avant pour trier et désinfecter les jeux des enfants.