Coronavirus et confinement : un peu de retard à Nîmes pour l'accueil des SDF au gymnase des Oliviers

Ce devait être ce mercredi, mais la Ville de Nîmes n'ouvrira au plus tôt qu'à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine le gymnase des Oliviers aux personnes sans domicile fixe : 70 places, hommes et femmes. Une ouverture décalée le temps que les associations se mettent en place.

La Ville de Nîmes ouvrira à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine le gymnase des Oliviers (rue Marcel-Pellissier) pour accueillir des personnes sans domicile fixe et cela, jusqu’à la fin de la période de confinement. Quelque 70 personnes, hommes et femmes, pourront être accueillies dans ce gymnase. Il se compose de deux grandes salles (une de 600 mètres carrés et une autre de 160 mètres carrés), avec deux vestiaires équipés de douches ainsi que deux blocs sanitaire avec WC aux normes handicapés. Les animaux de compagnie pourront être accueillis à l’extérieur.

Des associations présentes 24 heures sur 24

La Croix Rouge française et l'Adejo (groupe SOS Solidarité), présentes sur le site sept jours sur sept et 24 heures sur 24 accompagneront les personnes sans domicile fixe. La Ville prendra en charge la fourniture des déjeuners et dîners, le petit-déjeuner sera lui assuré par les Restos du Cœur.

La Ville s’est chargée de l'aménagement intérieur avec tables et chaises. De plus, elle fournira l’alimentation électrique, le chauffage et l’eau. Elle assurera également le réapprovisionnement d’équipements d’hygiène en papier toilette et savon.