Coronavirus : La ville de Perpignan prend des mesures

Suite à l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires et des crèches par le président de la République, la ville de Perpignan a annoncé, ce vendredi, des dispositifs concernant l'accueil des 0-3 ans ainsi que les élèves scolarisés à l'école maternelle et élémentaire. Un accueil qui concerne uniquement les enfants des parents qui ont charge la gestion de cette crise sanitaire.

Pour la petite enfance (enfants de 0 à 3 ans), les crèches Hippolyte Desprès et Moulin à Vent assureront un service d'accueil et de garde du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les élèves d'âges maternel pourront être accueillis dans deux structures, les Castors et le centre de loisirs Victor Hugo. Pour les enfants scolarisés à l'école élémentaire, les parents devront se rendre à la maison des jeunes de Saint-Assiscle ou à la maison du Moyen-Vernet, sur ces mêmes horaires. Un formulaire de préinscription est disponible sur le site internet de la ville de Perpignan.

Le maire de Perpignan a indiqué que, jusqu'à nouvel ordre, tous les centres de loisirs fermeront à partir du lundi 16 mars tout comme le conservatoire de musique. Il a également indiqué que les relais d'assistantes maternelles et les lieux d'accueil parents/enfants fermeront leur portes 16 et 17 mars.

Toutes ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction des décisions préfectorales et des autorités scolaires.

Mesures d'hygiène pour les bureaux de vote

Le pôle Seniors du Centre Communal d'Action sociale est ouvert du lundi au vendredi mais la municipalité a décidé de l'ouvrir aussi ce week-end (le 14 mars 8h-17h et le 15 mars 8h-12h). La même décision a été prise pour le Centre Communal de Santé Dr Moliner.

Une augmentation de la collecte va être opérée sur tous les établissements sanitaires : les cliniques, les EHPAD, etc. Le numéro vert Allô propreté (0800 22 00 00) accessible en semaine sera aussi mis à disposition ce week-end.

À l'approche du premier tour des élections municipales, des mesures ont également été mises en place dans tous les bureaux de vote de la ville de Perpignan. Comme l'a indiqué Jean-Marc Pujol, chaque électeur pourra venir avec ses propres effets : stylo (bleu ou noir), gants, bulletin de vote issu de la propagande officielle reçue à domicile. Chaque bureau de vote sera installé de telle sorte à maintenir une distance minimale entre les membres du bureau de vote et les électeurs. Pour cela, des marquages au sol viendront indiquer les distances de sécurité à respecter. Il y aura du gel hydroalcoolique à disposition et les toilettes seront équipées en savon.