VIDEOS - Coronavirus : Pertuis propose des visites virtuelles de ses écoles maternelles avant la rentrée

Faire la rentrée en maternelle avec votre enfant comme si vous y étiez, c'est l'objectif des visites virtuelles des écoles proposées sur la page Facebook de la ville de Pertuis. Du portail, jusqu'à la cantine, en passant par la cour d'école, l'idée est que votre loulou puisse déjà prendre ses marques avant le jour J.

"Surtout pour les petits qui quittent leur nounou ou la crèche, c'est un moyen de s'immerger dans leur nouveau lieu de vie" - Anne-Priscille Bazelaire, adjointe à l'éducation à Pertuis

"Cette année, les directrices de nos écoles maternelles n'ont pas pu faire les visites habituelles dans les écoles. Elles n'ont pas pu faire découvrir aux familles et aux enfants, les salles de classes, la cantine, les dortoirs, etc. On a donc décidé d'aller filmer les locaux de chaque école maternelle de la ville et de mettre les vidéos sur notre page Facebook", explique Anne-Priscille Bazelaire, adjointe à l'éducation à Pertuis.

A l'école Meynard par exemple, on rentre en suivant les flèches, direction la salle de motricité, puis les classes, les sanitaires, le dortoir climatisé avec le prénom de chacun au-dessus de chaque lit. De quoi rassurer les petits bouts et leurs parents. "Surtout pour les petits qui quittent leur environnement familial, leur nounou ou la crèche, c'est un moyen de s'immerger dans leur nouveau lieu de vie".

A Pertuis, 1800 enfants vont reprendre le chemin de l'école maternelle et élémentaire le 1er septembre.

Visite de l'école Le Clos Fleuri

Visite de l'école Meynard

Visite de l'école Le Parc

Visite de l'école Saint-Roch