Coronavirus : la Ville de Saint-Brieuc veut conserver un marché

Depuis une semaine, et l'annonce d'Edouard Philippe de fermer les marchés, il n'y avait pas de marché à Saint-Brieuc. Mais la commune annonce, ce lundi, avoir demandé, comme prévu par le décret, et comme de nombreuses communes de Bretagne, une dérogation à la Préfecture des Côtes-d'Armor, "en lien direct avec les producteurs locaux."

Marquage au sol, masques, limitation du nombre de clients

Il s'agirait d'un marché réduit à 15 producteurs locaux, et avec des mesures barrières strictes : système d'entrées et sorties pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps, masques pour les commerçants, marquage au sol pour espacer les files d'attente et les étals, interdiction pour le client de se servir lui-même...

Le marché se déroulerait "en centre-ville" selon le communiqué, probablement sur les places de la Résistance et du Martray, qui accueillent habituellement plus de 80 exposants. La Préfecture des Côtes-d'Armor peut à présent accepter ou refuser l'installation de ce marché. Selon les conditions fixées par le gouvernement, pour ouvrir, les marchés doivent répondre "à un besoin d'approvisionnement de la population".