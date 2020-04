Coronavirus- Landes: à Poyanne, les élus cousent des masques pour les habitants

Au téléphonne, la maire de Poyanne ne cache pas son étonnement. Son initiative de coudre des masques pour ses administrés suscite en effet beaucoup d'intérêt. Fabienne Laby-Fauthoux se dit surprise "parce-que pour moi, je suis dans ma vraie mission d'élue".

Fabienne Laby-Fauthoux est maire de Poyanne depuis 2014. Elle vient d'être réélue dès le premier tour. Une de ses passions, c'est la couture. "Je cousais beaucoup quand mes enfants étaient petits. Maintenant je n'ai plus trop le temps." Mais de cette passion, elle a gardé un stock important de tissu ainsi que du fil. L'idée de s'y remettre lui vient alors que ses agents communaux décident, 15 jours après le début du confinement, de reprendre le travail. Une seule obsession alors pour l'élue: qu'ils soient protégés! "On a aussi sur la commune de Poyanne deux commerces, une boulangerie et un multiple rural. Ce sont des commerces qui fonctionnent très très bien et encore plus en cette période de crise sanitaire. On n'avait pas encore reçu les masques de l’Association des maires des Landes et du Conseil départemental. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose" résume Fabienne Laby-Fauthoux qui décide donc de se remettre à la couture.

La maire de Poyanne a ressorti la machine à coudre. - Fabienne Laby-Fauthoux

Jeudi 9 avril, elle sort sa machine à coudre et en un jour, elle fabrique toute seule 27 masques en tissu. Deux jours plus tard, l'initiative personnelle devient communale. La maire veut en fabriquer plus. "On a une mamie qui habite dans le bourg et qui a 90 ans. Je l’ai vue aller acheter son pain et elle n’avait pas de masque. Donc de suite je suis allée porter des masques aux mamies. Les personnes âgées sont vulnérables. Il faut vraiment qu’on les protège et c’est mon rôle ! Mon rôle premier, c’est de protéger ma population, de protéger mes administrés." Elle écrit à son équipe municipale. "J'ai envie d'équiper tous les gens de Poyanne d'un masque. Qui est partant pour se lancer dans cette aventure?" leur demande-t-elle.

250 masques fabriqués et 110 déjà distribués

Tous, enfin toutes, répondent présents. L'une coupe, l'autre surfile, une autre épingle et plie. Les membres de l'équipe municipale se mobilisent, quelques habitants aussi. "C'est une véritable entreprise" constate avec bonheur Mme le maire. Mardi matin, 250 masques avaient ainsi été fabriqués. 110 ont été distribués dans la journée aux habitants de ce petit village landais qui en compte 680.

Fabrication en cours de masques en tissu - Fabienne Laby-Fauthoux

"Ce que je vis sur ma commune me réchauffe le cœur, reconnait Fabienne Laby-Fauthoux. Tout le monde se mobilise avec les moyens qu’il a. Tout le monde est dans cette dynamique de solidarité et d’aide. Je suis très fière. Je suis très fière de mon équipe municipale. Je suis fière de mon village."

Distribution de masques à la mairie de Poyanne. - Fabienne Laby-Fauthoux

Des flyers ont été distribués dans toutes les boites aux lettres de Poyanne pour annoncer la distribution des masques. - Fabienne Laby-Fauthoux

Depuis le début du confinement, comme dans beaucoup d'autres communes landaises, la mairie de Poyanne a proposé à toutes les personnes âgées et vulnérables de leur faire les courses. Une douzaine de personnes peuvent être sollicitées et elles le sont depuis 4 semaines.