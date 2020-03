Coronavirus : Latifa, une des standardistes de France Bleu Berry est bloquée au Maroc

C'est une voix qui vous est familière : Latifa, une des standardistes de France bleu Berry, est bloquée au Maroc à cause de l'épidémie de coronavirus. Elle devait rentrer ce dimanche, mais son vol a été annulé sans qu'un autre lui soit proposé. France Bleu Berry a pris de ses nouvelles

Un confinement total

Même si le Maroc ne compte qu'une centaine de cas sur son territoire et 3 décès, le pays a décrété un confinement total. Même faire ses courses est devenu très compliqué, nous dit Latifa : "Une seule personne est autorisée à sortir, et une fois par jour seulement !"

Les militaires sont partout dans les rues de Marrakech © Radio France - Latifa Aittaleb

Le dispositif sécuritaire est d'ampleur, l'armée a été déployée : "Il y a des policiers et l'armée partout, on ne peut plus bouger, tous les 100 mètres il y a un membre des forces de l'ordre posté."

Pas de rapatriement possible

Latifa n'est pas prioritaire pour être rapatriée, l'ambassade privilégie les touristes, les familles et les personnes âgées. Elle doit rentrer par ses propres moyens... sauf qu'elle ne trouve aucun vol.

"Les vols sont annulés, les compagnies affichent des départs mais sur place, il n'y a rien"

"Personne n'y comprend plus rien, confie Latifa, en ligne on voit des vols vers Paris, mais sur place, ils ont disparu. Je suis très inquiète, mes parents sont en France et sont âgés, je me sens impuissante."

C'est donc tous les jours qu'elle vérifie si des avions décollent vers la France.