Coronavirus : le 1er régiment d'artillerie de Bourogne s'adapte face à la crise sanitaire

Impossible d'arrêter l'activité des soldats du 1er régiment d'artillerie de Bourogne. Quand une grande partie de la population civile est passée en télétravail, les militaires ont, eux, dû maintenir des opérations pour entraîner les troupes. Le commandement a alors mis sur pied une série de mesures pour éviter que les troupes soient contaminées et que le virus ne circule dans les rangs.

"On a toujours des militaires déployés en opération, explique le colonel Alexandre Nortz, chef de corps du régiment. Ces militaires, pour un certain nombre d'entre eux, voyaient la fin de leur mission arriver. Donc il fallait que leurs successeurs soient prêts", déclare-t-il. Pour permettre ce passage de relais, des entraînements étaient nécessaires et ont été maintenus. Le mois dernier, des militaires du 1er RA sont partis pour le camp de Canjuers dans le Var pour se préparer.

Des mesures d'hygiène renforcées

Pour protéger les soldats du risque du coronavirus, le commandement a mis en oeuvre une stratégie autour des gestes barrière, d'autant que plusieurs cas suspects ont été détectés dans le régiment ces dernières semaines. Plusieurs militaires ont été placés à l'isolement à leur domicile.

Des protections et des mesures d'hygiène strictes ont alors été mises sur pied. Exemple notable: les fusils. Les armuriers se sont transformés en décontaminateur. Entre chaque utilisation, les armes sont nettoyés méticuleusement et désinfectées pour éviter qu'elles soient un vecteur de transmission.

Comme partout en France depuis le déconfinement, les mesures sont désormais moins lourdes mais la prudence reste de mise.