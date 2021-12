Coronavirus : Le bain du nouvel an annulé à Toulon

Il n'y aura pas le traditionnel bain du nouvel an à Toulon le 1er janvier 2022. En raison de la situation sanitaire, la municipalité a décidé d'annuler le bain qui rassemble chaque entre 800 et 1.200 courageux sur les plages du Mourillon.

Vous pouvez laisser votre maillot de bain au placard, il ne vous servira pas pour le traditionnel bain du nouvel à Toulon. La municipalité décidé d'interdire le rassemblement qui chaque année réunit entre 800 et 1.200 baigneurs téméraires pour fêter la nouvelle année. Le 1er janvier 2022 on ne verra pas des nageurs, bonnet de père Noël se jeter dans la mer méditerranée. En raison de situation sanitaire qui ne cesse de se dégrader la mairie veut éviter les rassemblements sur les plages, le but d'éviter la propagation du virus et d'aggraver les contaminations.

En raison du taux d'incidence qui dépasse les 800 cas pour 100.000 habitants dans le Var, il est beaucoup plus sage et sérieux dans un effort collectif de faire front face à l'épidémie et d'éviter que l'on se retrouve avec un cluster - Laurent Bonnet, adjoint aux sports à la ville de Toulon

L'an dernier déjà le bain du nouvel an avait été annulé pour les mêmes raisons. Si la mairie n'organise pas son bain du Nouvel An, il est impossible d'interdire aux plus téméraires d'aller malgré tout se baigner le 1er janvier dans le respect des règles sanitaires.