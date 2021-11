Coronavirus : le banquet des aînés de Nîmes reporté au mois d'avril 2022

Le banquet des aînés est reporté aux 13 et 14 avril 2022 en raison de la remontée du taux d’incidence sur le territoire indique ce jeudi soir la ville de Nîmes dans un communiqué. Ce rendez-vous traditionnel destiné aux 70 ans et plus se déroule sur deux journées avec des animations et un grand repas partagé rassemblant plus de 2 500 personnes. Il était initialement programmé au parc des expositions les 15 et 16 décembre prochains.

Une mesure de précaution précise le maire Jean-Paul Fournier : "C’est la deuxième fois que nous décalons ce rendez-vous mais il n’aurait pas été raisonnable de le maintenir au vu de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Nous préférons privilégier la santé de tous pour mieux nous retrouver au printemps".