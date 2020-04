Coronavirus : le best-of des attestations bidons dans les Pyrénées-Orientales

Plusieurs centaines de PV ont déjà été dressés pour non-respect du confinement dans les Pyrénées-Orientales. Les forces de l'ordre en entendent parfois des vertes et des pas mûres...

" Bonjour, votre attestation de déplacement dérogatoire s'il vous plaît ! " Depuis le début du confinement, les policiers et gendarmes multiplient les contrôles dans le département et si la majorité des automobilistes ou promeneurs sont dans les règles, certains n'hésitent pas à avancer des arguments farfelus pour éviter l'amende de 135 euros.

Un syndicaliste policier de Perpignan raconte notamment : " Le chien sert beaucoup d'alibi en ce moment. Un Perpignanais qui promenait son chien autour du lac de Villeneuve de la Raho nous a répondu que le chien devait prendre l'air... Un habitant de Baho a lui aussi été verbalisé alors qu'il promenait son chien dans la pinède de Saint-Estève."

Le gouvernement a levé le confinement. Il faut vous mettre à la page, les gars !

Et puis il y a aussi ceux qui n'ont pas d'attestation du tout. "Un piéton nous a dit droit dans les yeux : le gouvernement venait de lever le confinement. Il faut vous mettre à la page les gars ! Ou bien il n'avait pas bien écouté ou bien il a essayé de nous bluffer... Un autre nous a expliqué qu'il n'avait pas la télé et pas entendu parler du confinement. Il a aussi eu _ce monsieur avec plusieurs enfants dans la voiture qui voulait montrer à ses enfants que Perpignan était vide._.. Un automobiliste qui nous explique qu'il n'a pas son attestation mais qu'il peut aller la chercher et revenir nous la montrer."

Un couple arrêté sans attestation à Perpignan après 3 jours à l'hôtel...

Mais le plus beau des PV, c’est sans doute celui dressé à ce couple. "C'était au tout début du confinement. Un homme et une femme contrôlés sur le pont Arago à Perpignan. Ils n'avaient pas entendu parler du confinement. Ils venaient de passer trois jours enfermés à l'hôtel ! L'histoire ne dit pas qui a payé la prune", sourit le policier.

Depuis le début du confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 480 000 amendes ont été dressées en France selon les chiffres dévoilés ce lundi par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. La préfecture des Pyrénées-Orientales elle refuse de communiquer les chiffres départementaux mais on sait qu'au moins plusieurs centaines de PV ont été dressés dans les PO.

Depuis ce lundi, une attestation numérique est désormais disponible.