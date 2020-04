Coronavirus : le blues des jardins familiaux à Pau

Colette est la présidente de l'association des jardins familiaux de l'agglomération de Pau. Francis est membre du bureau. Ce mardi, ils ont décidé de se retrouver aux jardins Vignau à Billère, où les deux ont leurs parcelles. Il faut débarrasser le site de tôles ; l'ancien toit des abris de jardins a été emporté par la dernière tempête. Cela rajoute au spectacle de désolation du jardin. Toutes les parcelles sont en friche, comme à l'abandon.

Les jardineries et les pépiniéristes ont rouvert. Le printemps est là et tout le monde jardine. Sauf eux. Parce que l'arrêté préfectoral est très clair. Les jardiniers de l'association ont droit à une heure par jour, trajet compris pour se rendre sur leurs parcelles. C'est très peu de temps, mais de toute manière, il est interdit de travailler les sols, de semer et de planter. Ils ne peuvent que récolter. Les quelques poireaux et fèves ont été ramassés depuis longtemps. Il n'y a qu'à se tourner les pouces.

Les 503 parcelles de l’agglomération de Pau sont réparties en 15 sites. Elles sont réservées à des gens qui vivent en appartement, et dont les revenus sont modérés. Ce sont les anciens "jardins ouvriers". Les jardiniers payent environ et en moyenne 25 centimes par mètre carré et par an.