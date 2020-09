Coronavirus : le budget du Boulazac Basket Dordogne rogné de 15% cette saison

Moins 600.000 euros de budget. Voilà sur quoi table pour l'instant le BBD pour la saison de Jeep Elite 2020-2021. Soit un budget total de 3.2 millions d'euros. Budget prudent, alors que le club reprend son activité normale après l'épidémie de coronavirus. Le club signe un bilan comptable à l'équilibre, de + 12.000 euros grâce au chômage partiel, et au prêt garantie par l'Etat de 600.000 euros (remboursé dès la fin de l'année) qui a permis de faire face à l'urgence en matière de trésorerie.

Mais l'épidémie de coronavirus, loin d'avoir disparue, va forcément peser sur son fonctionnement cette saison. Il y a d'abord les inquiétudes liées au Palio. Le BBD pourra-t-il y jouer devant 5.000 spectateurs comme il peut normalement y prétendre ?

Le dossier a été envoyé cette semaine à la préfecture. Une chose est sûre, un huis clos exceptionnel ne serait pas trop grave. Mais le club de Boulazac ne résisterait pas à un huis clos permanent de l'aveu même de son président Laurent Serres. "Le huis clos permanent va tuer le spectacle. Qui payerait une place pour aller voir un concert, alors qu'il n'a pas lieu. Le huis clos durable n'est pas une option. Le partenariat privé, puis les abonnés, puis le club des supporters sont des composantes du budget. Mais au delà du prix de la place, il y a la prestation qui va avec. Souvent une prestation d'après-match. Si vous n'avez pas la possibilité de participer au repas, vous ne payez pas la prestation, donc le huis clos permanent serait fatal" dit-il.

Le logo du BBD © Radio France - Antoine Balandra

D'autant que l'incertitude règne encore sur d'éventuels droits télé qui rapportent habituellement environ 70.000 euros au club. Alors le BBD a choisi de resserrer son effectif pro cette saison, avec 9 joueurs signés en général pour un an, éventuellement renouvelable.

Tout en se structurant au maximum et en cherchant de nouveaux partenaires. Un travail qui porte déjà ses fruits, malgré le coronavirus. Coronavirus qui pèse lui aussi dans le budget du BBD : 45.000 euros pour équiper le Palio, respecter les protocoles sanitaires. Toutes les semaines le staff, l'équipe pro et les espoirs sont également testés à l'Agora explique Laurent Serres : "_cela concerne les pros et les espoirs qui travaillent beaucoup avec eux. On a un protocole qui permet le test PCR une fois par semaine pour les 49 acteurs. Pour l'instant depuis la reprise, il sont tous négatifs chaque semaine. Mais cela reste fragile, car tout le monde évolue aussi dans la sphère privée. Mais pour l'instant, c'est encouragean_t" dit Laurent Serres.

Côté sportif, Benjamin Sene est opérationnel pour le match amical face à Nanterre prévu ce dimanche à 20h. Enfin normalement, car il y a des suspicions de coronavirus à Nanterre, le BBD attend donc le résultat des tests pour s'y rendre.

Le BBD annonce aussi le recrutement pour 5 semaines du français Bruno Cingala Mata, 27 ans, comme pigiste médical. Car Jean Frederic Morency est toujours forfait, tout comme Kevin Harley. Le Canadien Owen Klassen a subi une infiltration. Mouphtaou Yarou va mieux, mais il est toujours également forfait.