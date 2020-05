Coronavirus : le calendrier du déconfinement

Après huit semaines de confinement, la levée progressive des restrictions a débuté le 11 mai en France mais l’épidémie de Covid-19 n'a pas disparu. Dans les quatre régions où le virus est encore en circulation et où les capacités hospitalières restent sous tension - l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté - des mesures plus strictes s'appliquent. La seconde phase du plan du gouvernement pourrait entrer en vigueur le 2 juin, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Certaines activités ne reprendront pas avant le mois de septembre. France Bleu fait le point.

► La situation évolue rapidement et certaines réponses peuvent être amenées à changer.

► Toutes les dernières infos à retrouver dans notre dossier spécial.

18 mai : rentrée progressive des collégiens

Dans les départements "verts", les collèges rouvriront à partir du 18 mai. La reprise se fera d'abord pour les classes de 6e et 5e et elle sera encadrée par un protocole sanitaire strict (masques obligatoires pour les élèves et les personnels, pas plus de 15 personnes rassemblées au même endroit en même temps etc.) Les élèves de 4e et 3e continueront l'enseignement à distance.

On ne sait pas encore quand pourront rouvrir les collèges et lycées situés en zone rouge. Une décision est attendue fin mai pour les lycées.

29 mai : possible reprise des offices religieux

"J'entends le désarroi des croyants, privés de rassemblements et de célébrations", a assuré Edouard Philippe en lors de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement au Sénat. "Je sais que la période du 29 mai au 1er juin correspond, pour plusieurs cultes, à des fêtes ou à des étapes importantes du calendrier religieux", a souligné le chef du gouvernement. "C'est pourquoi, si la situation sanitaire ne se dégrade pas au cours des premières semaines de levée du confinement, le gouvernement est prêt à étudier la possibilité que les offices religieux puissent reprendre à partir du 29 mai", a-t-il ajouté.

2 juin : un nouvel assouplissement des mesures de restriction ?

A partir du 2 juin, si la situation sanitaire le permet, la deuxième phase de déconfinement débutera. Dans les départements "verts", des lycées, des lieux culturels, sportifs voire des cafés et restaurants pourraient rouvrir.

Lycées

Les lycées professionnels devraient être les premiers à rouvrir. Un calendrier plus précis devrait être annoncé fin mai. Les BTS et les premières années de prépas sont soumis au même régime que les lycéens.

Restaurants et bars

Les restaurants et bars sont fermés au moins jusqu'au 2 juin, mais leur réouverture demeure "peu probable" le 15 juin, a averti Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Une décision devrait être prise fin mai.

Lieux culturels

Plusieurs musées pourraient rouvrir à partir du 2 juin en fonction de la situation sanitaire, si les autorités le permettent : le musée Marmottan-Monet à Paris, la Collection Lambert à Avignon, le Louvre-Lens, l’Atelier des Lumières, le musée Jacquemart-André à Paris, les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence. Le Centre Pompidou-Metz devrait rouvrir le week-end du 13 juin et la ville de Paris lancera la réouverture de ses musées le 16 juin. Toutefois, les plus grands d'entre eux ne seront rouverts que de façon partielle. D'autres musées n'ouvriront qu'à l'automne ou plus tard.

à lire aussi Déconfinement : le calendrier de réouverture des musées parisiens

Infrastructures sportives

Les sports collectifs, de contact et les salles de sport restent interdits/fermées jusqu'au 2 juin au moins.

► Les règles à respecter pour faire du sport.

Plages, lacs et bases nautiques

Alors que les accès aux plages et aux lacs devaient rester interdits jusqu'au 2 juin, les préfets peuvent l'autoriser avant cette date à la demande des maires qui devront assurer un dispositif pour garantir la distanciation physique.

Ehpad

Dans les établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes (Ehpad), les conditions strictes de visites appliquées depuis le 20 avril, ne seront pas assouplies avant le 2 juin. On ne sait pas encore si elles seront allégées ensuite dans les départements où le virus circule peu.

15 juin : réouverture potentielle des frontières européennes

Les restrictions aux frontières de la France avec les pays de l'espace européen (Union européenne, Schengen, Royaume-Uni) seront "prolongées jusqu'au 15 juin au moins", a indiqué Christophe Castaner. Avec les pays non-européens, les frontières "resteront fermées jusqu'à nouvel ordre".

4 juillet : début des vacances d'été

Les vacances scolaires débuteront comme prévu le 4 juillet a confirmé le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Des "modules de soutien scolaire" pour les élèves ayant accumulé du retard à cause du confinement ainsi que des "colonies de vacances apprenantes" pourraient être mises en place durant l'été.

Juillet : levée de l'état d'urgence sanitaire et fin de la trêve hivernale ?

Le Parlement a définitivement adopté le 9 mai la loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet.

Les expulsions locatives, qui auraient pu reprendre le 31 mars, sont suspendues jusqu'en juillet au moins a annoncé le ministre du Logement, Julien Denormandie. La trêve hivernale pourrait être prolongée jusqu'au début de l'hiver prochain, tant que la crise continue.

Septembre : rentrée scolaire et reprise éventuelle des manifestations sportives et événements de plus de 5.000 participants

La date de la rentrée scolaire reste, pour l'heure, fixée au 1er septembre.

Le Tour de France, qui devait s'élancer le 27 juin de Nice pour arriver le 19 juillet à Paris, doit débuter le 29 août.

De façon générale, les événements sportifs, les grandes manifestations culturelles, les grands salons professionnels et toutes les manifestations qui regroupent plus de 5.000 participants "ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a prévenu Edouard Philippe, fin avril.

à lire aussi Déconfinement : les infos pratiques à connaître