Coronavirus : le Casino municipal de Biarritz bientôt transformé en vaccinodrome

Maider Arosteguy, maire Les Républicains de Biarritz et 1ère vice-présidente de l'Association des Maires de Pyrénées-Atlantiques

"On patauge dans la choucroute !" s'exclame Maider Arosteguy. "Il faut absolument qu'on passe à la vitesse supérieure" estime la maire LR de Biarritz pour qui la vaccination est la seule solution pour sortir de la crise sanitaire. Invitée de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin, Maider Arosteguy a déclaré en direct avoir contracté le virus du Covid-19, sous une forme "assez costaud". Celle qui est également vice-présidente de l'Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques veut maintenant être associée à cette campagne de vaccination et propose de mettre à disposition le Casino municipal de sa commune pour accueillir un centre de vaccination.

Vaccinodrome

Maider Arosteguy a contacté ce mardi le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la responsable de l'ARS dans le département leur proposant de mettre à disposition le Casino municipal de Biarritz, dont l'esplanade avait déjà été utilisée cet été pour y établir un centre de dépistage. Cette fois, la structure pourrait être transformée en vaccinodrome dès la semaine prochaine, "si on peut nous mettre à disposition des doses", précise la maire.

J'ai eu le Covid, sous une forme assez costaud — Maider Arosteguy

La maire de Biarritz ne fait pas partie des personnes prioritaires pour la vaccination, ayant elle même contracté le virus. "J'ai eu le Covid, sous une forme assez costaud" avoue pour la première fois Maider Arosteguy. "Dans quelques mois, lorsque je n'aurai plus d'anti-corps, je me ferai vacciner" ajoute l'élue biarrote. "Aujourd'hui, on a bien compris que la vaccination est malheureusement la seule solution".