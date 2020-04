Coronavirus : le CCAS de Semur-en-Auxois (21) vient en aide aux personnes isolées

Depuis le début du confinement, le centre social de Semur-en-Auxois multiplie les actions en faveur des publics les plus fragiles. Ce mercredi une vingtaine de volontaires vont distribuer des "kits solidaires". Des kits composés de masques et de gâteaux.

Le Centre social de Semur-en-Auxois ne veut pas rester les bras croisé face à la crise du coronavirus. Depuis le début du confinement, plusieurs actions ont été mises en place pour venir en aide aux plus démunis, premières victimes de cette crise sanitaire. Un appel aux bénévoles a permis de recenser 65 personnes volontaires pour appeler, faire les courses et maintenir un lien avec cette population. Mais le CCAS veut aller plus loin.

Une distribution de kits solidaires à venir

Dans un communiqué, le directeur par intérim du centre, indique qu'une distribution de kits solidaires aura lieu mercredi 15 avril. Des kits composés de masques en tissu et de gâteaux. Elle aura lieu à 15 heures grâce à "une vingtaine de bénévoles qui vont livrer aux personnes inscrites au registre COVID ce kit solidaire" précise la direction du centre, en précisant que "toutes les précautions seront prises pour que cette action soit faite avec le rappel des gestes barrières et des mesures spécifiques."