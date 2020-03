Coronavirus - Le centre communal d'actions sociales de Laval lance un appel aux dons alimentaires

Le CCAS de la Ville de Laval fait appel à la générosité des commerçants, restaurateurs, traiteurs qui disposeraient de stocks alimentaires à offrir aux familles et aux personnes fragiles et isolées.

L'épicerie sociale du centre communal d'actions sociales de Laval a bouleversé son fonctionnement depuis plusieurs jours en raison de la pandémie de coronavirus. La distribution alimentaire est réalisée désormais sous forme de "drive" pour assurer la sécurité des bénéficiaires et des agents.

Le CCAS indique ce mercredi que certains de ses partenaires de la distribution alimentaire ne sont plus en mesure d'assurer des dons en quantité suffisante. La Ville de Laval lance donc un appel aux dons et à la générosité "des commerçants, restaurateurs, traiteurs ou autres partenaires du secteur qui disposeraient de denrées à offrir aux familles et aux personnes isolées fragilisées par cette crise sans précédent". Pour beaucoup, l'épicerie sociale est le seul moyen de se nourrir quotidiennement.

Les produits pourraient être déposés à l'épicerie ou récupérés sur leur lieu de stockage. Voici les contacts utiles : epicerie.sociale@laval.fr 02 53 74 15 20 / 06 11 14 85 74

Le CCAS de la Ville de Laval tient un registre des personnes vulnérables. Pour inscrire un proche fragile ou isolé, un numéro de téléphone est à votre disposition : 02 43 49 47 47.