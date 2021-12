Coronavirus : le centre de vaccination de Pont-Saint-Esprit rouvre le 7 décembre

Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit en partenariat avec la mairie et l'association PSE Santé se mobilisent à nouveau pour rouvrir un centre de vaccination grand public le mardi 7 décembre. Il sera implanté sur le même site que le précédent centre, à la Cazerne, 70, avenue Gaston-Doumergue, mais au premier étage. Le centre sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h. Toute personne de 18 ans et plus ayant reçu une deuxième injection depuis plus de 5 mois pourra prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou au 0800.54.19.19.

L’entrée PMR se fera par l’ascenseur du Ciné 102 et un fléchage au sol permettra de guider vers le centre de vaccination.