Coronavirus : le centre hospitalier d'Alès réactive son plan blanc, les visites interdites

Face à l'évolution de l'épidémie dans le Bassin alésien, le centre hospitalier d'Alès (Gard) réactive son plan blanc. À partir du lundi 6 décembre, les visites ne sont plus autorisées sauf cas particulier.

Avec un taux d'incidence qui avoisine désormais les 400 cas pour 100.000 habitants et un taux de reproduction du virus très élevé dans le Bassin alésien, le centre hospitalier Les Cévennes a décidé de réactiver son plan blanc à compter de ce vendredi. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 est aujourd'hui au-delà de 30 et progresse. Des clusters sont aussi observés sur les structures sanitaires et médico-sociales voisines.

Les visites autorisées sous certaines conditions

Pour protéger les patients fragiles, le centre hospitalier d'Ales a décidé de ne plus autoriser les visites à partir du lundi 6 décembre, sauf cas particuliers (situations de fin de vie, conjoints en maternité et parents en pédiatrie, accompagnant d’une personne à mobilité réduite…). Ces situations doivent faire l'objet d'une autorisation médicale préalable.