Coronavirus : le centre hospitalier de Bourges étoffe ses moyens de prise en charge

L'hôpital de Bourges accroît ses moyens pour soigner et isoler les patients du coronavirus : un troisième sas d'isolement est opérationnel aux urgences, ainsi que deux lits équipés de sas, en réanimation pour les cas les plus graves qui ne pourraient pas être pris en charge en médecine interne. Le nombre de dépistages augmente également : environ une quinzaine effectués désormais chaque jour à l'hôpital de Bourges. Quant aux urgences, ils reçoivent environ 2.000 appels par jour. Les équipes ont donc été renforcées. Du matériel supplémentaire est également installé. Si vous présentez des symptômes apparentés au coronavirus, il faut contacter votre médecin traitant et n'appeler le 15 que si votre état s'aggrave. On comptait ce jeudi matin (dernier décompte officiel) , 6 malades atteints par le covid 19 dans le Cher et 4 dans l'Indre.