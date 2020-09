Coronavirus : le Centre-Val de Loire classé "zone à risque" par la Suisse

La Suisse vient de placer, ce vendredi, neuf régions métropolitaines françaises, dont le Centre-Val de Loire, en zone à risque élevé en raison du nombre important de cas d'infections au nouveau coronavirus, indique l'AFP. Cela signifie que tout voyageur arrivant du Centre-Val de Loire (Loiret, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Loir-et-Cher) se verra imposer une quarantaine de dix jours dès qu'il rentrera en Suisse.

"On a un nombre de nouvelles infections en France qui dépasse déjà aujourd'hui ce qu'il y avait en mars-avril. C'est une situation à prendre au sérieux", affirme le ministre de la Santé, Alain Berset, il s'agit d'"éviter toute propagation dans notre pays".

Neuf régions françaises classées "zone à risque", mais pas les régions frontalières de la Suisse

Neuf régions françaises sont donc placées en zone élevé à risque : le Centre-Val de Loire, la Corse, les Hauts-de-France, l'Ile de France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que huit territoires d'outre-mer.

En Centre-Val de Loire, le taux d'incidence a encore augmenté, ce vendredi, selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé. Il est désormais de 40 cas positifs pour 1000.000 habitants dans la région, et quasiment 70 dans le Loiret.

Seule exception : les acteurs culturels et les sportifs revenant d'un événement ou d'une compétition, ainsi que les personnes ayant pris part à un congrès spécialisé sont désormais exemptés de l'obligation de quarantaine par la Suisse. Les personnes qui, pour des raisons professionnelles ou médicales, doivent se rendre dans une zone à risque (comme le Centre-Val de Loire) et ne peuvent pas reporter leur voyage sont également exemptées de l'obligation de quarantaine. Dans ce cas, il faut que le séjour à l'étranger ne dure pas plus de cinq jours.