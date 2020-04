Coronavirus : le Cercle Mozart offre des tablettes numériques aux anciens dans les Ehpad de l'Hérault

L'opération est intitulée "Une tablette pour nos aînés" et vise à maintenir la communication entre les personnes âgées confinées et leur famille, alors que la pandémie de coronavirus empêche les visites extérieures dans des établissements pour personnes âgées dépendantes.

Pour l'heure, six tablettes numériques ont été distribuées aux Ehpad rattachés aux hôpitaux du Bassin-de-Thau, soit quatre structures situées à Sète, Marseillan, Agde et Vias (350 résidents), et deux dans un Ehpad de Villeveyrac. D'autres devraient l'être également dans les prochains jours à Montpellier.

Un outil supplémentaire, en plus de tout le travail mené par les équipes sur place (soignants et animateurs), pour rompre la solitude et faire en sorte que cette période "soit la moins rude possible" pour les aînés, explique Marion Monier-Bertrand, directrice-adjointe des hôpitaux du Bassin-de-Thau, en charge du pôle gériatrie.

Marion Monier-Bertrand : "Que cette période de confinement soit la moins rude possible pour les résidents" Copier

À l'origine de cette initiative, le Cercle Mozart, qui regroupe de nombreuses personnalités influentes issues de différents secteurs dans la région. En plus de la distribution d'outils numériques, l'association s'organise également pour offrir des repas aux personnels hospitaliers de Nîmes, ainsi qu'aux gendarmes de Castelnau-le-Lez et aux policiers du commissariat central de Montpellier. Les traiteurs Germain à Montpellier et Grand à Nîmes participent à cette action, tout comme la société Akté Services de Samuel Hervé, patron du Medef dans l'Hérault.

Une commande de 8.000 masques a aussi été passées, toujours pour équiper les forces de l'ordre en priorité. Au total, avec les tablettes, ce sont près de 50.000 euros de dons qui viennent d'être effectués.

"Une ou deux tablettes par Ehpad. (...) Répartir au mieux en fonction de nos possibilités financières" (Jean-Marc Maillot, président du Cercle Mozart)