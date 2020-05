Coronavirus : le chef parisien Stéphane Molé veut organiser une grande soirée en l'honneur des soignants

Le chef parisien Stéphane Molé a cuisiné et livré des repas aux personnels soignants de l'hôpital Tenon pendant le confinement, il compte organiser une soirée en leur honneur cet automne

Nous l'avions rencontré pendant le confinement. Stéphane Molé, traiteur du 15ème arrondissement, fait partie des chefs qui ont cuisiné pour les soignants de l'AP-HP au début de la crise sanitaire. Opération terminée avec la fin du confinement. Il veut poursuivre cet élan solidaire par une grande soirée en l'honneur des soignants de l'hôpital Tenon. Une cagnotte pour financer l'événement avait été créée, mais elle a été subtilisée.

Près de 450 repas distribués aux soignants en deux mois

Pendant le confinement, le chef parisien n'a pas chômé. Il a organisé 13 livraisons de repas pour 30 à 35 personnes à chaque fois. Si Stéphane Molé a repris son activité et ne peut plus livrer, il ne compte pas s'arrêter là et prévoit déjà une soirée spéciale pour leur rendre hommage, "peut-être à l'automne. Un cocktail avec tous les services de l'hôpital Tenon".

Une cagnotte en ligne de 3.000 euros s'est volatilisée

Une cagnotte avait été lancée pour financer cette soirée, à laquelle ont participé des amis et clients du restaurateur. Près de 3.000 euros avaient déjà été collectés. "Malheureusement, la somme s'est volatilisée, déplore le traiteur. Nous étions sur une plateforme qui a eu une fuite de données. Notre cagnotte a servi à autre chose."

Stéphane Molé et des amis avocats, qui font partie des donateurs, se mobilisent depuis pour récupérer l'argent subtilisé.