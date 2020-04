Coronavirus : le chiffre d'affaire des ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon en baisse de 80 %

Du Cap-Ferret à Arcachon le constat est le même : le chiffre d'affaire des ostréiculteurs est en baisse en moyenne de 80 % pour le mois de mars et le mois d'avril s'annonce encore plus compliqué.

Sur le port de Piraillan, au Cap Ferret, Xavier Blanquine résume la situation : "je travaille avec des restaurants qui ont tous fermés. Impossible d'ouvrir ma cabane de dégustation. Mon seul point de vente aujourd'hui c'est une supérette à Escource dans les Landes".

Certains producteurs vendent encore quelques huîtres sur les marchés qui n'ont pas fermés mais les consommateurs semblent bouder les produits de la mer. C'est la même chose dans les supermarchés explique Laurent Bidart, ostréiculteur à Gujan-Mestras.

On a un produit festif et plaisir donc on passe un peu en dernier