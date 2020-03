Coronavirus : le CHRU de Nancy a complétement changé en 15 jours

Le directeur du CHRU de Nancy, Bernard Dupont, a fait le point sur la gestion de la crise sanitaire du conoravirus par le centre hospitalier universitaire en soulignant la solidarité qui s’opère tant du côté des équipes techniques et paramédicales que du côté des équipes médicales.

Une visioconférence en présence de Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement, qui se prépare au pic. Le directeur de l’hôpital et l'infectiologue ont donné les chiffres à jour ce, jeudi 26 mars :

173 patients sont hospitalisés , infectés par le covid-19 dont 90 en réanimation et une 20aine de patients hospitalisés sont en attente de résultats.

Pour l’instant nous avons davantage de patients qui sont sortis guéris que décédé de réanimation.

Nous sommes au début du niveau 4 : jusqu’au pic, nous doublons les besoins de prise en charge tous les trois jours.

Une 30aine de salariés du CHRU de Nancy ont été confirmés positifs au Covid-19 (sur 10 000 salariés).

Renforts ? Le CHRU ne lance pas un appel formel aux professionnels de santé pour renforcer les équipes mais remercie les aides spontanées et souligne les réaffections en interne, notamment avec le CPN, et la collaboration étroite avec les cliniques privées.

"Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues" précise le directeur.

Quid des masques ? Si la situation est moins tendue concernant les masques qu’il y a huit jours, le CHRU est victime d’une tension nationale sur les sur-blouses assure Benard Dupont.

Essai clinique ? Le CHRU de Nancy propose a partir de ce jeudi à tous les patients confirmés covid-19 d’être volontaire pour faire partie de l’essai clinique Discovery.

Quotidien du CHU chamboulé

"On pousse les murs, on réorganise les lits au jour le jour, on récupère des machines à l’ICL ou à Lunéville... au quotidien, on s’adapte" affirme le directeur de l’hôpital public.

Un directeur qui se dit très sensible à la solidarité et à l'implication des agents avec des équipes très sensibles à la solidarité qui vient de l’extérieur (plateau repas, matériel…). Un contact permet de faire des propositions au CHU, le directeur estime par exemple que les interphones collectés à l'extérieur ne sont pas une priorité. Voici la page si vous souhaiter apporter votre aide au CHRU de Nancy.