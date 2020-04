Coronavirus : le CHU de Bordeaux bientôt capable d'effectuer 2000 tests de dépistage par jour

L'Agence régionale de santé a pour objectif de dépasser les 10.000 tests par jour en Nouvelle-Aquitaine au mois de mai. Le CHU de Bordeaux s'y prépare avec un automate capable de réaliser plus de 2000 tests de dépistage du Covid-19 par jour.

Ce lundi, l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a assuré qu'elle pourrait dépasser 10.000 tests de dépistage du coronavirus par jour au mois de mai. "La cible, c'est de dépasser 10.000 et si on en avait besoin, de réaliser jusqu'à 15.000, 16.000 tests par jour." Dans cette stratégie de dépistage à grande échelle, le CHU de Bordeaux aura son rôle à jouer, avec la mise en place d'une machine permettant de réaliser plus de 2000 tests par jour.

Un automate installé à l'hôpital Saint-André

Actuellement, le CHU de Bordeaux peut réaliser environ 600 tests par jour. Grâce à un "automate de grande cadence" en cours d'installation sur le site de l'hôpital Saint-André, il pourra début mai tripler, voire quadrupler, cette capacité, en réalisant "entre 2000 et 2500 tests par jour" explique une porte-parole du CHU.