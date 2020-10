Coronavirus : le CHU de Caen déclenche le plan blanc

Face à la propagation continue du coronavirus, les hôpitaux français s'attendent à faire face, dans les prochains jours, à une forte augmentation des besoins d'hospitalisation, en médecine et en réanimation. C'est notamment le cas au CHU de Caen dans le département du Calvados qui est soumis au couvre-feu à partir de ce vendredi 23 octobre 2020, à minuit. "L'augmentation importante ces derniers jours du nombre de patients covid+ hospitalisés dans la région et au CHU de Caen Normandie nécessite la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures destinées à adapter le fonctionnement de l'hôpital pendant la crise", écrit le centre hospitalier dans un communiqué.

Et la traduction de cette adaptation c'est le déclenchement du plan blanc. Le centre hospitalier universitaire détaille ce qu'il entraîne :

Extension des capacités d'hospitalisation pour la prise en charge des patients covid+, après l'ouverture de 2 unités dédiées, de nouvelles capacités seront déployées dès ce week-end (au total les 3 unités représentant un capacitaire de 41 lits)

(au total les 3 unités représentant un capacitaire de 41 lits) Déprogrammation progressive et ciblée d'activités médicales et chirurgicales non urgentes pour libérer des capacités d'hospitalisation et déployer les professionnels soignants dans les unités covid+. Ceci ne doit conduire aucun patient à renoncer aux soins

pour libérer des capacités d'hospitalisation et déployer les professionnels soignants dans les unités covid+. Ceci ne doit conduire aucun patient à renoncer aux soins Extension des capacités de réanimation et de soins critiques

et de soins critiques Renforcement des restrictions en matière de visites pour empêcher la circulation du virus dans l’hôpital

pour empêcher la circulation du virus dans l’hôpital Mobilisation de l'ensemble du personnel du CHU et le recours à des renforts externes (écoles de formation notamment)