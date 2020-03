Coronavirus - Le CHU de Dijon a besoin de blouses de protection, de vos talents de couturiers et couturières

Face à l'épidémie de Covid-19, les soignants ont besoin de beaucoup de blouses. Ainsi, le centre hospitalier de Dijon lance l'opération "10.000 blouses pour le CHU," comme indiqué sur son compte tweeter ce samedi 28 mars. Pour cela, des dons sont attendus, ainsi que des bénévoles prêts à coudre : voici comment cela se passe.

Un appel aux dons

Actuellement, le CHU de Dijon utilise 30 blouses jetables par jour et par soignant.

Des "kits prêts à assembler" fabriqués par des entreprises

Le CHU a développé et testé un modèle de blouse en tissu, lavable et réutilisable. Ce modèle a été mis au point par les équipes, en partenariat avec des entreprises privées, des volontaires et bénévoles.

Ces kits prêts assemblés seront livrés à votre domicile. Les blouses confectionnées par vos soins, seront ensuite collectées et acheminées au CHU, tout cela dans le respect des gestes barrières.

Couturier(e)s bénévoles, comment s'inscrire pour aider le CHU de Dijon ?

Tout(e)s les couturier(e)s volontaires peuvent s'inscrire en cliquant ici, vous serez ensuite recontacté.

Le formulaire vous permet d'indiquer : vos coordonnées, vos disponibilités et le type de machine à coudre que vous utilisez. Si vous connaissez des personnes qui sont disponibles et qui ont des compétences en couture, mais qui n’ont pas accès à internet, vous pouvez leur relayer cet appel. Un numéro de téléphone est le minimum requis pour l’inscription.

Enfin, si la couture n'est pas votre tasse de thé, peut-être disposez-vous de blouses à usage unique à la maison ? Auquel cas, vous pouvez contacter le CHU de Dijon par mail à don@chu-dijon.fr.

Une plateforme régionale 100 % Bourgogne-Franche-Comté est mise en ligne afin de mettre en lien les fabricants de matériel médical et les hôpitaux, et de recenser ce qui est disponible. Pour y participer cliquez ici et retrouvez le lien.