En prévision du "pic" de coronavirus, le CHU de Limoges mobilise un étage pour prendre en charge les patients

Le CHU de Limoges se prépare lui aussi à faire face au pic de l'épidémie de Coronavirus. Le Centre Hospitalier Universitaire vient de mettre en place un étage spécialement dédié au traitement de patients atteints de cette pandémie, et à la formation des personnels qui vont les prendre en charge.

Il s'agit d'un étage pratiquement désaffecté depuis le déménagement de ses activités dans l'hôpital Dupuytren 2. Le vaste espace libéré est décomposé en deux parties. Une aile spéciale pour accueillir les patients, avec 9 lits de réanimation supplémentaires, 20 lits d'hospitalisation supplémentaires, en plus des lits disponibles dans le reste de l'établissement, avec bien sûr tout le matériel adéquat.

"C'est un service qui n'existait pas il y a cinq jours" explique à France Bleu Limousin le Professeur Laurent Fourcade, habituellement Chef de service en Chirurgie pédiatrique, qui a pris la direction des opérations pour mettre en place cette opération exceptionnelle.

Une des chambres où le personnel du CHU est formé à la prise en charge des patients atteints du coronavirus - © CHU Limoges

Une autre aile de l'étage est dédiée à la formation des personnels soignants : ils y apprennent les bons gestes de soins, les consignes sur l'habillage et le déshabillage, les bonnes pratiques pour bien accueillir les patients tout en préservant le personnel.

On les forme à travailler en milieu hostile

65 soignants ont déjà été formés, et d'ici lundi, environ 200 personnes, tous métiers confondus, devraient être en mesure de faire face à une éventuelle arrivée massive, ou en tous cas conséquente, de potentiels patients souffrant de coronavirus. "_On les forme à travailler en milieu hostile_, et surtout à ne pas avoir peur, car le premier enjeu est de ne pas s'infecter à cause des malades" rappelle le Professeur Laurent Fourcade.

Ce sont tous des personnels venant de services dont l'activité est neutralisée ou tourne en tous cas au ralenti, ce qui permet de les redéployer sur l'étage Covid-19, où ces personnels ne croiseront plus aucun autre membre soignant de l'hôpital, et aucun autre patient hospitalisé pour une autre pathologie.