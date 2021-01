Coronavirus : Le clip des Unsdifférents pour les soignants, à Nîmes

Les UnsDifférents est un groupe Nîmois composé depuis 2013 d'artistes porteurs d'handicaps et d'artistes valides qui composent et présentent leur propre répertoire musical. Ils font partis du Foyer Hubert Pascal. Voilà comment ils se présentent sur leur page Facebook. Un groupe musical pour défendre une juste cause, celle des adultes handicapés. Au total, leur éducateur Mathieu Dupin est entouré de onze artistes tous en situation de handicap mental. Et ils sortent ce samedi un clip en hommage aux soignants, au milieu de la crise sanitaire due au covid-19.

Le courrier de Jean-Jacques Goldman aux Unsdifférents (1) - Mathieu Dupin

Le courrier de Jean-Jacques Goldman aux Unsdifférents (2) - Mathieu Dupin

En fin d'année, les Unsdifférents avaient reçu un courrier d'un certain Jean-Jacques Goldman. Le chanteur les félicite pour leur travail : "Bravo et merci pour tout le plaisir que vous procurez aux gens qui vous écoutent, qui dansent. (..)Vous n’avez pas de conseils à recevoir, juste la certitude que de Ray Charles, à Django Reinhardt, de Van Gogh à Beethoven, l’art est la maison de tout le monde et chacun y a sa place"